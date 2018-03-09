Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает CNBC. Размер тарифов составит 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли (NAFTA) Канада и Мексика выведены из-под действия указа.

Трамп отметил, что в исключения могут попасть и другие государства, если они сумеют обосновать, почему к ним не должны приниматься ограничительные меры. «Мы готовы показать большую гибкость», — заявил президент США.

Глава государства добавил, что меры против государств, которые демпингуют на американском рынке металлов, нужно было применять давно. По его словам, введение пошлин является защитой национальных интересов.

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Одновременно Трамп подчеркнул, что исключительное положение Канады и Мексики также не является окончательным. Американский президент дал понять, что позиция по поводу соседей США будет зависеть от успеха реформ NAFTA.

7 марта еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев. В список товаров, против которых могут быть введены пошлины, попали сталь, бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок. Документ уже передан для обсуждения в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения.

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