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Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает CNBC. Размер тарифов составит 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли (NAFTA) Канада и Мексика выведены из-под действия указа.

Трамп отметил, что в исключения могут попасть и другие государства, если они сумеют обосновать, почему к ним не должны приниматься ограничительные меры. «Мы готовы показать большую гибкость», — заявил президент США.

Глава государства добавил, что меры против государств, которые демпингуют на американском рынке металлов, нужно было применять давно. По его словам, введение пошлин является защитой национальных интересов.

Одновременно Трамп подчеркнул, что исключительное положение Канады и Мексики также не является окончательным. Американский президент дал понять, что позиция по поводу соседей США будет зависеть от успеха реформ NAFTA.

7 марта еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев. В список товаров, против которых могут быть введены пошлины, попали сталь, бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок. Документ уже передан для обсуждения в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения.

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