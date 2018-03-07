США придумали новый удар по Китаю в торговой войне

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась над введением ограничений на китайские инвестиции в страну, а также над увеличением статей импорта, на которые будут введены заградительные пошлины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Таким образом США хотят наказать Китай за кражу интеллектуальной собственности.

Отмечается, что речь идет не только об инвестициях, которые могут восприниматься как угроза национальной безопасности. Последние же в настоящее время уже проходят проверку в комитете по иностранным инвестициям США.

Материалы по теме Большая стирка Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся

Одно из предложений сводится к тому, что США могут разрешать китайские инвестиции только в тех секторах, где американцам разрешаются вложения в китайские компании. Таким образом будет соблюдаться принцип взаимности.

16 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала сделку по продаже китайским инвесторам Чикагской фондовой биржи. Американские чиновники испугались, что группа инвесторов может быть связана с китайскими властями, которые смогут влиять на рынок ценных бумаг в США.

В последние несколько недель высшие должностные лица США обнародуют планы по введению ограничений на торговлю с иностранными государствами, что уже привело к конфликту внутри администрации. Так, главный экономический советник президента США Гарри Кон 6 марта объявил о своей отставке из-за несогласия с введением заградительных пошлин на сталь и алюминий.

Дональд Трамп анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали в Соединенные Штаты 1 марта. Белый дом намерен ввести 25-процентную пошлину и ограничить объемы импорта.

26 февраля Китай отправил экономического советника Лю Хэ в США, чтобы провести переговоры в контексте усложнения торговых отношений между странами. Переговоры не привели к конкретным результатам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!