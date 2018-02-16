США испугались и не пустили китайцев на свой рынок

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала сделку по продаже китайским инвесторам Чикагской фондовой биржи. Американские чиновники испугались, что группа инвесторов может быть связана с китайскими властями, которые смогут влиять на рынок ценных бумаг в США, сообщает Reuters.

Китайцы два года пытались выкупить Чикагскую биржу, однако наращивание конфронтации между Вашингтоном и Пекином после прихода в Белый дом Дональда Трампа фактически поставило крест на этой сделке, отмечает агентство. Вдобавок сделка вызвала волну негодования среди американских законодателей, причем как среди республиканцев, так и демократов — сенаторы и члены палаты представителей испугались, что с помощью биржи власти Китая смогут влиять на американский фондовый рынок, несмотря на то, что на Чикагскую биржу приходится всего 0,5 процента оборота всех торговых бумаг в США.

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«Мы должны проявлять бдительность и тщательный надзор, чтобы предотвратить скоординированные и стратегические усилия китайского правительства, направленные на угрозу нашей национальной безопасности посредством инвестиций в бизнес», — заявил республиканец Роберт Питтенгер.

Китайский концерн Chongqing Casin Enterprise Group подал ходатайство о покупке Чикагской биржи в январе 2016 года. Предварительно американские регуляторы одобрили сделку, однако позднее власти отозвали собственное разрешение, решив дополнительно перепроверить и оценить все риски. Покупатель был готов выложить за торговую площадку 25 миллионов долларов. Китайская компания отрицает свои связи с властями КНР.

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