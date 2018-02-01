Враг США начал поставлять в Соединенные Штаты черную икру

Иран впервые за 25 лет поставил в США черную икру. Это стало возможным после получения разрешения от американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на управляющего директора по сельскому хозяйству иранской компании Specialized Holding Company Аббаса Раджаи.

«Мы поставили 10 килограммов черной икры в США в прошлом году после получения сертификата от FDA», — сообщил он. Стоимость партии оценивается в 13 тысяч долларов, отмечает агентство Merh.

Раджаи сообщил, что Иран намерен нарастить экспорт продукта и в другие страны. По данным таможенной службы Ирана, с марта по октябрь 2017 года из страны было экспортировано более 557 килограммов икры на сумму около 1,4 миллиона долларов. Основные импортеры — Германия, Италия, США, Бельгия, Франция, Великобритания, ОАЭ, Гонконг, Испания, Япония, Австралия, Сингапур, Дания, Канада и Кувейт, пишет Financial Tribune.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам США посредством санкций», согласно которому в этот список входят Россия, Северная Корея и Иран. Документ также наложил дополнительные ограничения на все три государства.

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