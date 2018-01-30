Европа приготовилась к торговой войне с США

Европейский союз пригрозил ответными мерами, если США введут ограничения на поставки европейских товаров, сообщает агентство Bloomberg.

«Евросоюз будет готов незамедлительно дать адекватный ответ, если европейский экспорт пострадает вследствие ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов», — сказал официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе.

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По его словам, для ЕС нет победителей и проигравших в сфере торговли. «Мы считаем, что торговля должна быть не только открытой и честной, но также основанной на законе», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В воскресенье, 28 января, президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу ITV сказал, что у Вашингтона с Брюсселем много проблем, и такая ситуация может «вылиться во что-то серьезное» в торговых отношениях. Американским товарам очень сложно попасть на европейский рынок, в то время как страны-члены ЕС отправляют свой товар в США «с очень маленькими налогами», отметил Трамп.

26 января на форуме в Давосе президент США заявил, что намерен укрепить курс американской валюты. «Доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я в конечном счете хочу видеть сильный доллар», — сообщил Трамп, добавив, что слова министра финансов Стивена Мнучина о пользе слабого доллара были вырваны из контекста и неверно истолкованы.

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