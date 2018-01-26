Трамп пообещал делать доллар «сильнее и сильнее»

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы доллар был сильным. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

«Доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я в конечном счете хочу видеть сильный доллар», — сообщил Трамп, добавив, что слова министра финансов Стивена Мнучина о пользе слабого доллара были вырваны из контекста и неверно истолкованы.

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Мнучин 24 января на форуме в Давосе заявил, что ослабление доллара обеспечит поддержку экономике США за счет улучшения условий для внешней торговли. «Более слабый доллар — это хорошо для нас в контексте торговли и возможностей», — сказал он.

В тот же день курс доллара к корзине шести ведущих валют опустился до минимума с декабря 2014 года. Соответствующий индекс DXY опустился на 0,5 процента, до 89,666. В частности, американская валюта снизилась к евро на 0,32 процента, а к фунту стерлингов на 0,68 процента. Японская иена подорожала к доллару на 0,61 процента в ходе торговой сессии 24 января.

Также глава американского Минфина уточнил, что американские власти не обеспокоены стоимостью доллара в краткосрочной перспективе, сообщает Reuters. «Мне казалось, мой вчерашний комментарий по поводу доллара был достаточно ясен», — сказал Мнучин 25 января.

США стремятся к справедливой конкуренции в экономике, подчеркнул он: «Мы хотим свободной, справедливой и взаимной торговли. Так что, я думаю, это совершенно ясно. Мы не пытаемся ввязываться в торговые войны. С другой стороны, мы намерены защищать интересы Америки».

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