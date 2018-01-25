Курс доллара к рублю упал до минимума за девять месяцев

Курс доллара США по отношению к российской валюте упал до минимального показателя за последние девять месяцев — ниже 56 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11:00 мск 25 января курс американской валюты снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 34 копейки, до 55,84 рубля, евро — на 32 копейки, до 69,30 рубля.

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Курс российской валюты укрепился на фоне роста мировых цен на нефть — стоимость барреля североморской марки Brent превысила 71 доллар впервые с декабря 2014 года.

В 11:00 мск североморская смесь Brent на лондонской бирже ICE стоила 70,89 доллара за баррель (плюс 0,51 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Цена мартовских фьючерсов на американскую нефть WTI увеличилась на 0,85 процента, до 66,16 доллара за баррель.

Marketwatch 24 января сообщил, что курс доллара к корзине шести ведущих валют опустился до минимума с декабря 2014 года. Соответствующий индекс DXY опустился на 0,5 процента, до 89,666. В частности, американская валюта снизилась к евро на 0,32 процента, а к фунту стерлингов на 0,68 процента. Японская иена подорожала к доллару на 0,61 процента в ходе торговой сессии 24 января.

В тот же день министр финансов США Стив Мнучин заявил, что его не волнует ослабление американской валюты. Тем самым он намекнул, что администрация Соединенных Штатов заинтересована на данный момент в слабом долларе.

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