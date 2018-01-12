За гривну стали давать два рубля

Курс гривны по отношению к рублю упал практически до соотношения один к двум. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Сейчас за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны, что меньше исторического минимума. Среднегодовой курс этой валюты в 2017 году составлял 2,19 рубля.

Одновременно был поставлен антирекорд по курсу к евро. 12 января европейская валюта преодолела психологически важную отметку в 34 гривны. Что касается доллара, то он стоит 28,44 гривны, что несколько меньше установленного в 2015 году антирекорда (30,01 гривны).

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После введения гривны в 1990-е годы курс никогда не опускался до столь низкого уровня по отношению к рублю. В 1998 году он составлял 3 рубля.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Пинзеник заявил, что гривна на Украине начала обесцениваться, когда стране перестали давать в долг.

Бюджет Украины, принятый в начале декабря прошлого года, рассчитан исходя из курса 29,3 гривны за доллар.

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