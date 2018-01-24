Доллар рухнул до минимума за три года

Курс доллара к корзине шести ведущих валют опустился до минимума с декабря 2014 года, сообщает Marketwatch. Соответствующий индекс DXY опустился на 0,5 процента, до 89,666.

В частности, американская валюта снизилась к евро на 0,32 процента, а к фунту стерлингов на 0,68 процента. Японская иена подорожала к доллару на 0,61 процента в ходе торговой сессии 24 января.

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Большинство валют развивающихся стран также укрепились к доллару. К примеру, южноафриканский ранд достиг максимального уровня с 2015 года, оказавшись выше отметки 12 рандов за доллар.

Рубль в ходе торгов на Московской бирже укрепился на 2 копейки к доллару, но снизился на 20 копеек к европейской валюте.

Падение доллара к большинству валют на торгах 24 января можно объяснить заявлением министра финансов США Стива Мнучина, который сказал, что его не волнует ослабление американской валюты. Тем самым он намекнул на то, что администрация Соединенных Штатов заинтересована на данный момент в слабом долларе.

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