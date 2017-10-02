Официальный курс евро снизился на полрубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, 3 октября, снизился на 54,07 копейки — до 67,91 рубля, курс доллара уменьшился на 20,35 копейки — до 57,81 рубля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 35,52 копейки, составив 62,36 рубля.

Материалы по теме Сланцы подмочило Смертельная стихия оставила Америку без бензина

На Московской бирже основные валюты укрепляются к рублю. Евро к 15:50 мск вырос на 15 копеек, до 68,09 рубля, доллар повысился на 40 копеек, до 57,88 рубля.

Цены на нефть на мировых рынках заметно снизились с начала торговой сессии 2 октября. На бирже ICE в Лондоне марка Brent опустилась на 1,86 процента, до 55,75 доллара за баррель.

31 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее, — в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.