Цена на нефть Brent превысила 58 долларов впервые с января

Цена барреля нефти марки Brent выросла почти на два процента и превысила 58 долларов, сообщается на сайте лондонской биржи ICE. Данная отметка преодолена впервые с января текущего года.

Рост цен происходит благодаря сокращению переизбытка нефти на рынке. Это объясняется тем, что страны ОПЕК и присоединившиеся к ним государства, не входящие в организацию, в целом выдерживают установленные договоренностями квоты.

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Министр энергетики России Александр Новак считает, что нефтепроизводители будут решать вопрос о необходимости продлевать соглашение не ранее января 2018 года. В то же время другие участники встречи не исключили, что соответствующее решение может быть принято до конца этого года.

В конце 2016-го члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. 300 тысяч из этого количества приходятся на Россию. Соглашение изначально заключалось на первое полугодие 2017 года, затем его продлили на девять месяцев. Таким образом, документ действует до конца марта 2018 года.