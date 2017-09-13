Цена на нефть превысила отметку в 55 долларов впервые с апреля

Цена барреля марки Brent в ходе торговой сессии на бирже ICE в Лондоне достигла 55,01 доллара, поднявшись на 1,36 процента, сообщается на сайте биржи. Отметку в 55 долларов Brent превысила впервые с 19 апреля.

Цены растут на фоне сообщений Службы энергетической информации США (EIA) об увеличении промышленных запасов нефти в стране, оказавшемся меньше ожидаемого. EIA предсказывает, что восстановление поставок с месторождений Мексиканского залива после ураганов в этих регионах потребует длительного времени.

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Согласно прогнозу министра энергетики России Александра Новака, стоимость нефти Brent в 2018 году будет колебаться в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Стабилизация цен в районе 50-55 долларов за баррель имеет положительный эффект для ТЭК и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции, полагает он.

В июне председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нынешнего года нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить более 50 долларов.