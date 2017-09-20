Стоимость барреля Brent превысила 56 долларов впервые с апреля

Цена ноябрьских на нефть марки Brent впервые с 13 апреля превысила 56 долларов за баррель, увеличившись на 1,694 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже.

По состоянию на 17:23 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI выросла до 50,53 доллара (+1,247 процента).

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Эксперты связывают рост котировок с оптимизмом по сделке ОПЕК+. Министр нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, как передает РИА Новости, заявил, что ряд стран намерен сократить нефтедобычу еще на 1 процент. Он добавил, что не входящие в организацию страны в меньшей мере выполняют условия соглашения, но это согласуется с ожиданиями.

В конце 2016 года члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. 300 тысяч из этого количества приходятся на Россию. Соглашение изначально заключалось на первое полугодие 2017 года, затем его продлили на девять месяцев. Таким образом, документ действует до конца марта 2018 года.