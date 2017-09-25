Курс евро упал ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 68 рублей впервые с 20 июля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 15:15 курс единой европейской валюты снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 58 копеек, до 68,08 рубля, американской — на 12 копеек, до 57,36 рубля.

Официальный курс евро, установленный Банком России на 26 сентября, также снизился на 52 копейки — до 68,55 рубля, доллара — уменьшился на девять копеек — до 57,56 рубля.

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Укрепление российской валюты продолжается параллельно с ростом котировок нефти. Ранее 25 сентября в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена марки Brent превысила уровень в 57 долларов впервые с 1 марта.

31 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее — в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.