Глава европейского ЦБ ополчился на министра финансов США из-за слабого доллара

Председатель европейского Центробанка Марио Драги подверг критике министра финансов США Стивена Мнучина за снижение курса доллара, которое произошло благодаря его высказываниям. Об этом сообщает Bloomberg. Драги напрямую не называл имен, но из его слов было понятно, что виноват в произошедшем именно американский чиновник.

«Курс изменился частично по фундаментальным причинам, из-за улучшения ситуации в экономике. Но во многом он изменился и по внешним причинам, а именно из-за заявлений. Причем заявлений не от ЕЦБ, а от кое-кого другого. Заявления этого кое-кого не соответствуют принятым правилам поведения», — сказал Драги.

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Ранее Стивен Мнучин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что слабый доллар выгоден США с точки зрения торговли. Это опустило курс доллара к большинству основных валют более чем на процент. Американская валюта опустилась до трехлетнего минимума.

Впоследствии президент США Дональд Трамп дезавуировал слова своего подчиненного, сказав в интервью CNBC, что доллар будет «становиться сильнее и крепче».

Слабый доллар выгоден американским производителям, поскольку повышает конкурентоспособность товаров из США на внешних рынках. С другой стороны, он приводит к снижению интереса к американским активам, а также подорожанию товаров и услуг для рядовых американцев.

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