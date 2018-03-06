Советник Трампа пригрозил уволиться из-за торговой войны с Европой

Советник по экономике американского Белого дома Гарри Кон подаст в отставку, если США введут пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре со своими помощниками, передает Bloomberg. Как отмечает агентство, Кон предпринял последнее усилие для предотвращения торговой войны США и иностранных государств.

На следующей неделе Кон собирает представителей американской индустрии, зависимой от поставок металла из-за рубежа. Вместе они планирует смягчить пошлины или вообще предотвратить их введение.

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Трамп анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали в Соединенные Штаты 1 марта. Белый дом намерен ввести 25-процентную пошлину и ограничить объемы импорта в США.

В ответ на подобные меры председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что протекционизм Трампа не останется без реакции ЕС. Позже Европейский союз подготовил ответные ограничения в случае принятия американцами протекционистских тарифов.

Кон занял должность директора Национального экономического совета при администрации США после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. До этого он был директором по операциям банка Goldman Sachs.

Как отмечает Bloomberg, работу администрации Трампа сопровождают постоянные отставки. Так, за время его пребывания на посту сменилось уже четыре директора по коммуникациям.

Трамп в Twitter написал, что в его администрации перестановки будут и дальше, и, как пишет Bloomberg, американский президент не считает свою администрацию «хаотичной». «Люди будут приходить и уходить, но мне требуется серьезный диалог перед тем, как принять окончательное решение», — сказал он.

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