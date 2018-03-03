Трамп назвал предыдущих лидеров болванами и пообещал ввести новые налоги

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон более не будет проводить торговую политику, которая позволяла другим странам годами извлекать выгоду. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Соединенные Штаты ежегодно имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов из-за наших очень глупых торговых сделок и политики. Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет», — написал Трамп.

«Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет», — заметил президент США.

При этом Трамп пообещал вести налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих в Старом Свете. «Если Евросоюз хочет и дальше повышать уже массивные пошлины и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются в США», — заверил американский президент.

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1 марта Дональд Трамп анонсировал новые таможенные пошлины на алюминий и сталь, прибывающие из-за границы. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил США ответными мерами. Как позже признался Трамп, торговую войну он объявил в порыве злости после выступления бывшего директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс по «российскому делу».

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