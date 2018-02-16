США защитят себя от российской стали

Американский Минторг предложил президенту США Дональду Трампу применить протекционистские меры в отношении зарубежных, в том числе российских, поставщиков алюминия и стали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы американского ведомства Уилбура Росса.

Ведомство предложило несколько возможных вариантов действий. Согласно первому варианту, необходимо установить таможенную пошлину на уровне 7,7 процента на импорт алюминия из всех стран. Вторым вариантом предусмотрена пошлина на уроне 23,6 процента на все продукты из Китая, Гонконга, России, Венесуэлы и Вьетнама, а для других стран — введение квоты, равной объему их экспорта в США в 2017 году. Согласно третьему варианту, необходимо ввести квоты для всех импортных поставщиков — их максимальный уровень составит 86,7 процента от экспорта за прошлый год.

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Иные меры Минторг предложил применить в отношении иностранных поставщиков стали. Одним из предложений является введение на весь импорт стали из всех стран пошлины в размере не менее 24 процентов. Согласно другому предложению министерства, необходимо установить пошлины в размере не менее 53 процентов на импорт стали из Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Китая, Республики Корея, Коста-Рики, Малайзии, России, Таиланда, Турции и ЮАР — для других стран предлагается установить квоты в размере 100 процентов от объема их экспорта в США за прошлый год. Последний вариант предполагает квоты для всех стран — они должны составлять 63 процента от экспорта за прошлый год.

В январе Росса на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Китай за политику протекционизма. По его словам, хотя Пекин «давно отлично проявляет себя в риторике про свободную торговлю, однако еще лучше у него получаются протекционистские меры».

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