Трамп нашел повод разочароваться в Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в нарушении режима международных санкций, введенных против Северной Кореи. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Поймали с поличным — очень разочарован тем, что Китай продолжает поставки нефти в Северную Корею. Если это будет продолжаться, мы никогда не добьемся мирного решения проблемы!» — отметил Трамп.

Жесткая реакция американского лидера последовала после публикации в южнокорейской газете Chosun Ilbo о том, что китайские танкеры тайно перекачивали нефть на северокорейские суда в открытом море. Утверждалось, что с начала октября около 30 подобных операций были зафиксированы американскими спутниками-шпионами.

BBC News уточняет, что официальные американские лица эти данные не подтвердили, но саму вероятность подпольных поставок топлива в КНДР исключать не стали. В свою очередь, представитель Министерства обороны Китая Жэнь Гоцян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил: «События, о которых вы говорите, никогда не происходили».

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Ранее сообщалось, что Китай поддержит решение Совета Безопасности ООН об усилении экономических санкций в отношении КНДР. Согласно резолюции, принятой СБ ООН 22 декабря, Китай сократит поставки топлива в Северную Корею, если Пхеньян продолжит совершать военные провокации.

26 декабря стало известно, что США и Китай тайно договорились взаимодействовать по северокорейскому вопросу. Стороны будут активно делиться информацией о применении экономических санкций и военном сотрудничестве в регионе. По информации источников в американском правительстве, договоренности были достигнуты во время официального визита Дональда Трампа в Пекин 9 ноября.

В Китае наличие подобных договоренностей опровергли.

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