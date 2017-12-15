Трамп попросил Россию помочь ему с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы получить еще больше помощи от России в решении проблемы вокруг Северной Кореи. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Reuters.

По словам хозяина Белого дома, он бы хотел, чтобы Москва помогла ему убедить Пхеньян отказаться от ядерных разработок. «Китай (нам) помогает, Россия — нет», — резюмировал Трамп.

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14 декабря состоялся телефонный разговор между двумя лидерами. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, стороны договорились обмениваться информацией и возможными инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

За несколько часов до этого разговора российский лидер Владимир Путин на большой пресс-конференции призвал американцев не наносить ядерный удар по Северной Корее. «Мы считаем, что с обеих сторон пора уже прекратить нагнетание ситуации», — подчеркнул он.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре этого года президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

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