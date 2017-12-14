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Путин призвал американцев не наносить ядерный удар по Северной Корее

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Президент России Владимир Путин заявил, что США уже необоснованно применяли ядерное оружие против Японии, в настоящее время нет такой необходимости в отношении Северной Кореи. Об этом в четверг, 14 декабря, он сообщил на большой пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что с обеих сторон пора уже прекратить нагнетание ситуации. Мы уже услышали американских партнеров: "Мы прекратим учения". Но нет, опять провели, Северная Корея опять запустила ракету. Надо эту спираль закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Россия не признает ядерный статус КНДР. Однако, по его словам, к созданию ядерного оружия Пхеньян подтолкнули США. «Северная Корея не видит другого способа самосохранения, кроме как развитие системного оружия массового поражения, ракетной техники. Сейчас доработались до того, что их ракеты уже достают территорию Соединенных Штатов, судя по всему», — заявил Путин.

По словам российского лидера, Вашингтон хочет, чтобы Москва помогала решать проблемы с Пхеньяном, при этом американские конгрессмены ставят ее в один ряд с Тегераном.

«Вы вообще нормальные люди? Это странно, согласитесь (...). Это за уровнем здравого смысла», — отметил Путин.

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