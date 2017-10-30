Привет от Кима

Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира. При этом КНДР старается рассказать о себе не только красочными формулировками Центрального телеграфного агентства, но и вполне современным форматом видеороликов. «Лента.ру» представляет пропагандистские видео, присланные в редакцию посольством Северной Кореи и размещенные на ее аккаунтах в социальных сетях.

Парад в честь 105-летия Ким Ир Сена, основателя современного северокорейского государства

Официальный титул «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен» остался за руководителем государства и после смерти. Он объявлен вечным президентом КНДР.

Запуск баллистической ракеты «Хвасон» и «удар» по Вашингтону

Кадры испытаний ракеты «Хвасон» смонтированы с компьютерной графикой, которая изображает попадание грозного ядерного снаряда по американской столице. Судя по видео, взорваться должен Белый дом и резиденция президента США, однако на карте отчетливо видно, что ракета «летит» не к городу Вашингтону на востоке страны, а к одноименному штату, расположенному на северо-западе.

Репортаж о захваченном Северной Кореей американском разведывательном корабле «Пуэбло»

Репортаж о захваченном Северной Кореей американском разведывательном корабле «Пуэбло»

Важную роль в официальной северокорейской видеопродукции играют ролики, посвященные важным историческим событиям. В этом видео рассказывается о захвате Корейской народной армией американского шпионского корабля.

«Пуэбло» первоначально был транспортным кораблем, затем куплен флотом США и переоборудован для радиотехнической разведки. 11 января 1968 года он был отправлен в Японское море для мониторинга деятельности советского флота и перехвата коммуникаций Северной Кореи.

По американской версии, 23 января к «Пуэбло» подошел северокорейский противолодочный корабль и потребовал раскрыть национальную принадлежность. Команда подняла американский флаг. Кораблю было приказано сдаться. Началась погоня, в которой участвовали корабли и самолеты КНДР. «Пуэбло» был захвачен, два американских моряка погибли из-за обстрелов. Пхеньян считает, что «Пуэбло» вторгся в северокорейские территориальные воды, Вашингтон эти утверждения категорически отпровергает.

С тех пор «Пуэбло» находится в Северной Корее. В 2012 году превращен в музей.

Резня в Синчхоне

В соответствии с северокорейской позицией, во время Корейской войны американская армия оккупировала город Синчхон и при помощи южнокорейских союзников уничтожила 35 тысяч человек мирного населения. Исследователи утверждают, что в ходе жестокой гражданской войны обе стороны не щадили тех, кто шел на сотрудничество с противниками.

Международный аэропорт Пхеньяна

Аэропорт Пхеньяна

Впрочем, рассказы о военных победах и история родной страны — не единственные сюжеты государственной пропаганды. Власти КНДР любят похвастаться и современными достижениями — например, новым зданием международного аэропорта.

Важность формы страны на карте для формирования национального духа

Символизм контуров страны на карте

В КНДР полагают, что японские захватчики пытались изобразить Корею боязливым зайцем, но на самом деле их страна — тигр.

Школа для детей-сирот

Столичная школа-интернат. Дети лишились родителей, но партия берет на себя заботу о них.

