В США написали сценарий ядерной войны с Северной Кореей

Джеффри Льюис, директор восточно-азиатской программы Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия в Монтерее, создал сценарий вероятного начала конфликта на Корейском полуострове. Работу ученого публикует The Washington Post.

По мнению Льюиса, события могут развиваться следующим образом. В марте 2019 года уставшие от постоянных маневров вблизи своих границ северные корейцы по ошибке принимают гражданский самолет за американский бомбардировщик и сбивают его.

В ответ на это президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдает приказ нанести удар по объектам на сопредельной территории.

Одновременно президент США Дональд Трамп публикует твит: «Маленький человек-ракета долго не протянет», в Пхеньяне это воспринимают как прямую угрозу и сигнал для нанесения превентивного ядерного удара, в котором будут задействованы 36 из 48 имеющихся в наличии у КНДР ракет.

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Часть из них не достигнут цели, однако другие смогут нанести серьезный удар по целям в Японии и Южной Корее. В свою очередь США нанесут массированный удар по КНДР, а Ким Чен Ын отдаст приказ на запуск оставшихся в его распоряжении ракет. Будут атакованы военные базы в Сан-Диего и Перл-Харборе, а также Нью-Йорк и Вашингтон.

Американскую систему ПВО смогут преодолеть две трети ракет. При этом прямое попадание по Манхэттену приведет к гибели более миллиона человек, жертвами в Вашингтоне станут 300 тысяч. Трамп спасется в подземном бункере во Флориде. Тело Ким Чен Ына будет обнаружено в убежище — северокорейский лидер покончит с собой.

5 октября сообщалось, что в случае конфликта ядерный удар Пхеньяна по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек. Оценки экспертов основываются на том, что в арсенале КНДР имеется 25 ядерных боеголовок для баллистических ракет и все они будут использованы одновременно.