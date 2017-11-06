Пентагон назвал вторжение единственным способом разоружить Северную Корею

Представитель Объединенного комитета начальников штабов контр-адмирал Майкл Дюмонт заявил, что полностью устранить северокорейскую ядерную угрозу можно лишь путем наземного вторжения в эту страну. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам адмирала, даже приблизительно оценить возможные потери при такой операции чрезвычайно сложно. Высокопоставленный военный также описал возможные риски подобной операции, в том числе и вероятность ядерного контрудара, который Северная Корея может нанести, пока американские войска попытаются обезвредить ядерные арсеналы, находящиеся в глубоких туннелях. Таким образом Дюмонт ответил на запрос конгрессмена Теда Лью.

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Во встречном заявлении Лью подчеркнул, что слова Дюмонта вызывают серьезное беспокойство, и предупредил, что в первые же дни военных действий конфликт с Северной Кореей может привести к сотням тысяч и даже миллионам жертв. «Анализ подтверждает давно известный факт: хороших вариантов военных действий против Северной Кореи нет», — резюмировал политик.

Ранее 6 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Об этом он сказал во время визита в Японию. «Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», — подчеркнул Трамп.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.