КНДР пригрозила США невообразимым и неожиданным ударом

КНДР пообещала нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по территории США. Об этом утверждается в заявлении, распространенном государственным новостным агентством ЦТАК, передает южнокорейское агентство Ёнхап.

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Это предупреждение было сделано в связи с проходящими в районе Корейского полуострова морскими учениями военных кораблей США и Южной Кореи. «В Вашингтоне, похоже, ушли в загул, приведя к нам под нос цели, которые мы ранее обозначили как первоочередные», — отмечает ЦТАК.

Пентагон направил к восточному побережью Корейского полуострова авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76). Корабль совместно с группой сопровождения отрабатывают обнаружение пусков, отслеживание траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую и неотложную угрозу для Соединенных Штатов.