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США направят к берегам КНДР ударную группу с авианосцем и атомной подлодкой

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Фото: Kyodo / via REUTERS
Фото: Kyodo / via REUTERS

Пентагон в октябре 2017 года направит к восточному побережью Корейского полуострова авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76). Корабль должен принять участие в совместных учениях с ВМС Южной Кореи, сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на анонимный источник местных СМИ в министерстве обороны страны.

«Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем USS Ronald Reagan, для работы в Японском море в районе 15 октября», — сказал собеседник.

По его словам, скорее всего авианосец будут сопровождать несколько боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер, эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, а также ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

В рамках учений США и Южная Корея отработают обнаружение пусков, отслеживание траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

Позднее информационному агентству удалось получить официальный комментарий представителя Вооруженных сил США в Южной Корее, который отметил, что ударная группа расположится в Пусане, учения, скорее всего, пройдут 20 октября, однако точные сроки еще не определены.

В ночь на 3 сентября 2017 года Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР создала и испытала водородную бомбу, которая может быть установлена в головной части межконтинентальной баллистической ракеты.

26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую и неотложную угрозу для Соединенных Штатов.

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