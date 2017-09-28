Американцы спрогнозировали число жертв в Южной Корее в случае конфликта с КНДР

Американские военные аналитики подсчитали, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР его жертвами ежедневно будут становиться около 20 тысяч мирных жителей в Южной Корее. Об этом сообщает The Independent.

«Слишком много американцев считают, что [война с Северной Кореей] будет похожа на вторжение в Ирак или Афганистан или боевые действия в Ливии или Сирии, но это будет совсем по-другому», — заявил генерал Роб Гивенс, прослуживший четыре года в Южной Корее.

По его словам, такое столкновение приведет к разрушительному артиллерийскому обстрелу южнокорейской столицы Сеула.

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В свою очередь отставной адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что шансы на конфликт с Северной Кореей составляют 50/50. По его мнению, сценарий может выглядеть следующим образом: зачинщиком будет северокорейский лидер Ким Чен Ын, который отдаст приказ на пуск баллистической ракеты по американской базе на Гуаме.

Американские самолеты, базирующиеся на авианосцах, ответят воздушным ударом по военным объектам на побережье КНДР. Пхеньян задействует 11 тысяч единиц артиллерии, которые нанесут удар по американским военным в Южной Корее и по Сеулу.

26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую, самую неотложную угрозу для Соединенных Штатов.