США заявили о скором появлении у Северной Кореи ракеты с ядерной боеголовкой

Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». Такое мнение выразил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, передает Global News.

По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую, самую неотложную угрозу для Соединенных Штатов.

В то же время, как уточняет Reuters, Данфорд подчеркнул, что американские военные пока не обнаружили всплеска активности или подготовки к нападению со стороны Пхеньяна.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

23 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты.

Тремя неделями ранее сообщалось, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну уже была продемонстрирована водородная бомба, которая может быть использована на межконтинентальной баллистической ракете в качестве боеголовки. Новую бомбу представили главе государства во время инспекции, которую он провел в Институте ядерных разработок.