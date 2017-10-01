Эксперты оценили стоимость полезных ископаемых в КНДР

Эксперты оценили потенциальную стоимость неосвоенных запасов полезных ископаемых в КНДР в 2,79 триллиона долларов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ёнхап со ссылкой на доклад добывающей компании Korea Resources.

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Аналитики подсчитали, что на территории КНДР находится в 14 раз больше ресурсов, нежели в Южной Корее. Их разработкой занимаются 38 компаний, 33 из которых — китайские, также заключены контракты с фирмами из Японии, Франции и Швейцарии. Сеул отказался от ведения бизнеса с Пхеньяном в 2010 году, после торпедной атаки северокорейскими войсками корвета Чхонан. Тогда погибли 50 южнокорейцев, в том числе двое гражданских лиц.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее «гибелью режима и уничтожением народа». Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

СБ ООН принял в отношении КНДР ряд санкций за проведение ракетных и ядерных испытаний.