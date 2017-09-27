КНДР пыталась нанять американских экспертов для лучшего понимания Трампа

Власти Северной Кореи негласно пытались организовать переговоры с аналитиками, связанными с республиканцами в Вашингтоне, стремясь понять президента США Дональда Трампа и его «невнятные послания» режиму Ким Чен Ына, пишет газета The Washington Post.

Как отмечается, это началось до обострения ситуации с КНДР. «Их проблемой номер один является Трамп. Они не могут понять его», — сказал источник. В этой связи перед Пхеньяном встала задача понять американские намерения, в условиях отсутствия официальных дипломатических переговоров с властями США.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

По данным издания, миссия Северной Кореи в ООН пригласила Брюса Клингнера, бывшего аналитика ЦРУ, который сейчас является главным экспертом Heritage Foundation (фонда «Наследие») по Северной Корее, посетить Пхеньян.

Отмечается, что с этим фондом имеет тесные связи сам Трамп, но личного знакомства с Клингнером у него нет. Клингнер от предложения отказался. «Хотя такие встречи полезны, но если режим хочет отправить четкое послание, он должен обратиться непосредственно к правительству США», — отметил он.

Северокорейские посредники также обратились к Дугласу Паалу, который работал экспертом по Азии в Совете национальной безопасности при президентах США Рональде Рейгане и Джордже Бушем-старшем и в настоящее время является вице-президентом по исследованиям в Фонде Карнеги.

Представители Пхеньяна хотели, чтобы Паал организовал переговоры между северокорейскими официальными лицами и американскими экспертами со связями среди республиканцев в нейтральном месте, таком как Швейцария. Паал, однако, отклонил просьбу Северной Кореи.

На фоне продолжающихся в КНДР ядерных и ракетных испытаний, вызывающих осуждение международного сообщества и ужесточение санкций, обострилось противостояние между Пхеньяном и Вашингтоном. 8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее «гибелью режима и уничтожением народа».

Позже Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой».