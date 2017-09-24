Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей. Об этом он заявил в своем Twitter.

Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

«Иран только что осуществил испытательный пуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Так себе у нас соглашение!» — написал Трамп.

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При этом конкретных деталей сотрудничества Ирана с КНДР он не привел.

Иран и шестерка международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли в середине июля 2015 года договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

СБ ООН принял в отношении Северной Кореи ряд санкций за проведение ракетных и ядерных испытаний.