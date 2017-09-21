Лавров пообещал поддерживать устойчивость соглашения по иранской сделке

Россия продолжит содействовать поддержанию устойчивости Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в Нью-Йорке «на полях» 72-й сессии Генассамблеи ООН на встрече министров иностранных дел стран «шестерки» и Ирана.

Встреча прошла при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. В ходе мероприятия был рассмотрен последний доклад гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано, подтверждающий строгое выполнение Ираном своих обязательств по СВПД.

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«Это формирует благоприятные условия для обеспечения полноценной реализации тех возможностей, которые открывает данная договоренность в экономической, политической сферах, а также в области безопасности», — отметил МИД России.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что Иран соблюдает положения соглашения по ядерной программе. «Трудно сказать, что ожидания участников этого соглашения оправдались. Возможно, технические аспекты — да, но устремления в более широком контексте— нет», — приводит РИА Новости его слова.

Тиллерсон добавил, что президент Дональд Трамп тщательно изучает, служит ли соглашение по ядерной программе Ирана интересам США. Он также отметил, что «президент говорил, что уже принял решение, но ни с кем извне его не обсуждал».

Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран обещает первым не нарушать первыми ядерную сделку. «Будет очень жаль, если это соглашение пойдет прахом из-за безответственных новичков в мире политики: мир лишится замечательной возможности», — сказал он. Иранский президент также пообещал, что в случае нарушения договора любой стороной Иран будет действовать твердо и решительно.

Иран и шестерка международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли в середине июля 2015 года договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали СВПД. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.