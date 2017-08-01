Иран обвинил США в нарушении ядерной сделки

Иранские власти обратились в Совбез ООН с жалобой на США из-за введенных против Тегерана в июле санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении условий ядерной сделки. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило агентство Tasnim News со ссылкой на спикера иранского парламента Али Лариджани.

По его словам, представители иранских властей рассмотрели новый пакет американских санкций и пришли к выводу, что они противоречат некоторым пунктам соглашения по ядерной программе.

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18 июля США ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики. При этом американцы отметили, что ограничительные меры не имеют отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В Тегеране пообещали «дать симметричный ответ».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали СВПД. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.