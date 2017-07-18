В Белом доме подтвердили выполнение Ираном условий ядерной сделки

Высокопоставленные представители американской администрации заявили, что Иран выполняет условия ядерного соглашения с мировыми державами, но нарушает дух данных договоренностей. Об этом сообщает Reuters.

Один из чиновников пояснил, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон полагают, что Иран «остается одной из самых опасных угроз интересам США и региональной стабильности». Это выражается в развитии ракетной программы страны, поддержке террористических организаций, соучастии в военных преступлениях в Сирии и угрозы водным путям Персидского залива.

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Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

Согласно американскому законодательству, Государственный департамент должен каждые тридцать дней уведомлять Конгресс о соблюдении Ираном условий СВПД.