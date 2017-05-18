США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой

США внесли в санкционные списки двух высокопоставленных сотрудников иранских предприятий военно-промышленного комплекса, а также одну компанию со штаб-квартирой в Тегеране. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Кроме того под новые ограничения попали три китайские фирмы и один гражданин КНР. Как уточняет Reuters, все фирмы и физические лица причастны к иранской ядерной или ракетной программам.

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20 апреля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф потребовал от Соединенных Штатов соблюдать условия ядерной сделки, а не разбрасываться обвинениями в адрес Тегерана. «Избитые американские обвинения не могут замаскировать того, что Вашингтон вынужден признать факт соблюдения Ираном условий ядерной сделки», — заявил Зариф.

Днем ранее госсекретарь США Рэкс Тиллерсон назвал неудачным подходом стратегическое терпение в отношении Ирана. «Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого», — сказал он.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности оценить условия ядерной сделки с Ираном.

В середине июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.