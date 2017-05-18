Иран ответил на санкционное давление США

Министерство иностранных дел Ирана ввело санкции против девяти физических лиц и компаний из США. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Они причастны к грубому нарушению прав человека и к преступлениям на оккупированных сионистским [израильским] режимом территориях», — говорится в заявлении МИД Исламской Республики.

В частности, иранские санкции вводятся против судостроительной фирмы Huntington Ingalls Industries за поставку корветов для ВМС Израиля, а также в отношении частной разведывательной компании Booz Allen Hamilton. Ее сотрудники, как полагают в Тегеране, тесно связаны с ЦРУ и осуществляют подрывную деятельность в отношении Ирана.

В документе подчеркивается, что Тегеран таким образом отреагировал на введенные США ограничения в отношении ряда иранских фирм и физических лиц, задействованных в реализации ракетной программы страны.

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Иран назвал данное решение администрации США неприемлемым, незаконным и противоречащим международным нормам. «Иран неоднократно подчеркивал свое неоспоримое право на продвижение оборонных возможностей, вновь заявляя, что он будет решительно продолжать ракетную программу, которая никоим образом не противоречит международным обязательствам и Резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН в стремлении защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность», — подчеркивается в сообщении МИД Ирана.

О расширении американского санкционного списка в отношении Исламской Республики стало известно 17 мая. Кроме иранских предприятий и граждан, под ограничения попали китайские компании.