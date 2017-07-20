Россия раскритиковала выполнение США обязательств по иранской ядерной сделке

Американские власти очень плохо выполняют свою часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

«Есть определенные "правила игры", которые нужно соблюдать, в том числе даже если ты являешься таким большим и влиятельным государством, как США», — сообщил дипломат, отметив, что Иран «добросовестно выполняет свою часть сделки».

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18 июля США ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики. При этом американцы отметили, что ограничительные меры не имеют отношения к СВПД. В Тегеране пообещали «дать симметричный ответ».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали СВПД. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.