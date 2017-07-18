США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госдепартамента.

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В санкционном списке оказались три компании, которые способствовали получению технологий и разработке баллистических ракет. Семь организаций и восемь частных лиц попали под ограничения за организацию закупок для нужд Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как указывается в документе, Вашингтон по-прежнему глубоко обеспокоен действиями Тегерана на Ближнем Востоке, которые подрывают региональную стабильность и безопасность. «Иран продолжает поддерживать террористические группы, такие как Хезболла, ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", которые угрожают Израилю и стабильности в регионе, неизменно поддерживал режим [сирийского президента Башара] Асада, несмотря на зверства против его собственного народа», — указывается в сообщении.

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Ранее 18 июля высокопоставленные представители американской администрации заявили, что Иран выполняет условия ядерного соглашения с мировыми державами, но нарушает дух данных договоренностей. Один из чиновников пояснил, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон полагают, что Иран «остается одной из самых опасных угроз интересам США и региональной стабильности».

Иран и шестерка международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.