США пообещали ввести новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и «враждебной деятельностью» в регионе. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал журналистам представитель Белого дома.

По его словам, санкции не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который Иран в рамках «ядерной сделки» подписал с международным сообществом, включая США.

В то же время чиновник не уточнил, когда и против кого именно будут введены санкции. При этом он назвал Иран «наибольшей угрозой интересам США».

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«По мнению президента и госсекретаря, эта деятельность Ирана подрывает задумку СВПД, которая заключалась в достижении мира и стабильности в регионе. Президент, госсекретарь и вся администрация полагают, что Иран, безусловно, подрывает дух СВПД», — подчеркнул представитель Белого дома.

В качестве примера он привел такие традиционные обвинения, как поддержка Ираном режима президента Сирии Башара Асада, враждебная политику в отношении Израиля, поддержка терроризма, угроза свободному судоходству на Ближнем Востоке, кибератаки против США и их союзников, нарушения прав человека, в том числе незаконные задержания американцев.

Ранее США уже предприняли ряд шагов в направлении ужесточения антииранских санкций. В феврале под ограничения попали 13 физических лиц, среди которых есть граждане Ирана, ОАЭ, Китая, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний. Предприятия базируются в Исламской Республике, Ливане, КНР и Объединенных Арабских Эмиратах. В американском Минфине пояснили, что расширение санкций связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению «Хезболла».

Кроме того, в Конгрессе рассматривается законопроект об очередном ужесточении санкций, в документе также предусмотрены санкции против России.

В середине июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.