Иран пообещал симметрично ответить на новые американские санкции

Тегеран осуждает введение Вашингтоном новых санкций и ответит симметричными мерами в отношении США. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление МИД Исламской Республики.

Как говорится в документе, ответные меры будут направлены на ряд американских физических лиц и организаций. Их список будет обнародован позже.

Ранее, 18 июля, США ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики.

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Как указывается в документе, распространенном Государственным департаментом, Вашингтон по-прежнему глубоко обеспокоен действиями Тегерана на Ближнем Востоке, которые подрывают региональную стабильность и безопасность. «Иран продолжает поддерживать террористические группы, такие как Хезболла, ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", которые угрожают Израилю и стабильности в регионе, неизменно поддерживал режим [сирийского президента Башара] Асада, несмотря на зверства против его собственного народа», — указывается в сообщении.

Ранее в тот же день высокопоставленные представители американской администрации заявили, что Иран выполняет условия ядерного соглашения с мировыми державами, но нарушает дух данных договоренностей. Один из чиновников пояснил, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон полагают, что Иран «остается одной из самых опасных угроз интересам США и региональной стабильности».