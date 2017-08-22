Иран обозначил сроки получения ядерного оружия

Иран обзаведется атомным оружием всего за пять дней, если США выйдут из двусторонней «ядерной сделки». Об этом заявил вице-президент страны Али Акбар Салехи, его слова передает The Independent.

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«Нам бы, конечно, не хотелось. Сделка далась нам нелегко, и мы привержены выполнению ее условий», — пояснил Салехи. Он уточнил, что если Тегеран задастся целью, то он в течение пяти дней получит уран с обогащением в 20 процентов — такой степени достаточно для изготовления атомной бомбы.

Ранее со схожим заявлением выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани. По его уверениям, Иран очень быстро сможет вернуться к изготовлению ядерного оружия.

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18 июля высокопоставленные представители американской администрации заявили, что Иран выполняет условия ядерного соглашения с мировыми державами, но нарушает дух данных договоренностей. Один из чиновников пояснил, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон полагают, что Иран «остается одной из самых опасных угроз интересам США и региональной стабильности».

В тот же день США ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики.

Иран и шестерка международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.