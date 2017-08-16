США заявили о недопустимости получения Ираном ядерного оружия

Посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли заявила, что Ирану ни при каких обстоятельствах нельзя позволить иметь ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.

По словам дипломата, ядерная сделка с Ираном «не должна становиться настолько важной, чтобы ее крах имел катастрофические последствия». Кроме того, Хейли добавила, что Тегеран должен нести ответственность за «свои запуски ракет, поддержку терроризма, нарушение прав человека и резолюций Совета Безопасности ООН».

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Слова посла США в ООН стали ответом президенту Ирана Хасану Роухани, который заявил, что Исламская Республика может выйти из соглашения по ядерной программе, если американские ограничительные меры против него будут расширены. «Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их (американские) предыдущие администрации за стол переговоров, — пояснил иранский лидер. — Если они хотят вернуться к этой практике, определенно в краткое время — не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней — мы вернемся к нашей прежней ситуации».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали Совместный всеобъемлющий плану действий (СВПД). Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.