Иран пообещал не нарушать ядерную сделку первым

Иранские власти пообещали не нарушать первыми ядерную сделку, заключенную в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

«Я объявляю всем, что Исламская Республика Иран не станет первой нарушать это соглашение, — объявил на сессии Генассамблеи ООН президент страны Хасан Роухани. — Будет очень жаль, если это соглашение пойдет прахом из-за безответственных новичков в мире политики: мир лишится замечательной возможности». Иранский президент также пообещал, что в случае нарушения договора любой стороной Иран будет действовать твердо и решительно.

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Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что уже принял решение по иранской ядерной сделке, но не уточнил, какое именно.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода ополченцев. По его утверждению, власти Ирана оказывают разноплановую поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США».