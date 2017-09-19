Макрон раскритиковал Трампа за недовольство иранской ядерной сделкой

Французский президент Эммануэль Макрон обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в безответственности за намерение пересмотреть иранскую ядерную сделку. Об этом сообщает Reuters.

«Отказ от нее был бы серьезнейшей ошибкой, а неуважение к ней — пример безответственности, — объявил Макрон, — поскольку это хорошая сделка, являющаяся ключевой для поддержания мира в то время, когда нельзя исключить риск адского пожара».

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По словам французского лидера, он донес свою позицию до Трампа и иранского президента Хасана Роухани.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода ополченцев. По его утверждению, власти Ирана оказывают разноплановую поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США».