Трамп призвал «сознательные страны» изолировать Иран

Президент США призвал изолировать Иран. Находясь в Саудовской Аравии с первым зарубежным визитом, Дональд Трамп заявил о причастности Тегерана к событиям в Сирии. Текст выступления главы государства размещен на его официальной странице в Facebook.

По его утверждению, власти Ирана оказывают разноплановую поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена, Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США». Он добавил, что «самыми страшными жертвами иранского режима являются его собственные люди. Иран имеет богатую историю и культуру, но народ этой страны пережил лишения и отчаяние под безрассудным стремлением своих лидеров к конфликту и террору», — заявил Трамп.

Президент США заявил, что, «пока иранский режим не желает быть партнером мира, все сознательные страны должны работать вместе, чтобы изолировать Тегеран, отказывать ему в финансировании терроризма и молиться за тот день, когда у иранского народа будет справедливое и праведное правительство, которого они заслуживают». После вступления в должность Трамп охарактеризовал эту сделку как «ужасную».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

