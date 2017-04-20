Тиллерсон обвинил Иран в провокациях на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в непрекращающихся и вызывающих тревогу провокациях, направленных на дестабилизацию Ближнего Востока и подрыв американских интересов в регионе. Об этом сообщает BBC News.

«Если пустить ситуацию на самотек, Иран может пойти по тому же пути, что и Северная Корея, и прихватит за собой весь мир», — заявил глава американской дипломатии.

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19 апреля президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности (СНБ) оценить условия ядерной сделки с Ираном. В связи с этим распоряжением Тиллерсон написал письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Полу Райану, в котором назвал Иран ведущим государством — спонсором терроризма.

3 февраля Трамп в своем Twitter опубликовал запись, в которой заявил, что Иран играет с огнем. Днем ранее американский лидер охарактеризовал ядерную сделку с Тегераном как «ужасную».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

В декабре 2016-го США продлили на 10 лет действие ограничительных мер в отношении Ирана, в том числе из-за продолжающихся в стране работ по созданию баллистических ракет.