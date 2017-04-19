Трамп поручил оценить условия ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности (СНБ) оценить условия ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Иран остается ведущим государством-спонсором терроризма, использующим для этого различные методы. Президент Дональд Трамп направил в СНБ запрос о проведении межведомственного анализа Совместного комплексного плана действий (СВПД — официальное название договора по иранской ядерной программе), который должен оценить, является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД», — указано в письме госсекретаря Рекса Тиллерсона на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана.

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3 февраля Трамп в своем Twitter опубликовал запись, в которой заявил, что Иран играет с огнем. Днем ранее американский лидер назвал ядерную сделку с Тегераном «ужасной».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

В декабре 2016-го США продлили на 10 лет действие ограничительных мер в отношении Ирана, в том числе из-за продолжающихся в стране работ по созданию баллистических ракет.

