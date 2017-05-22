Трамп потребовал от Ирана остановить подготовку террористов

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода ополченцев. Об этом он заявил в ходе визита в Израиль, его слова передает The Independent.

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«Самое важное: США и Израиль могут в один голос заявить, что Ирану никогда нельзя позволить обзавестись ядерным оружием — подчеркиваю, никогда — и он должен прекратить сеющие смерть финансирование, подготовку и оснащение террористов и вооруженных формирований, и прекратить немедленно», — заявил Трамп во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

США обвиняют Иран в поддержке правящего режима в Сирии с помощью использования военизированных отрядов группировки «Хезболла», повстанцев-шиитов хуситов в Йемене. Кроме того, по версии Вашингтона, Тегеран использует политические структуры «Хезболлы» для дестабилизации Ливана.

Трамп находится в Израиле в ходе своего первого на посту зарубежного турне. Ранее он уже посетил Саудовскую Аравию.