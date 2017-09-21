Глава немецкого МИД предрек ядерную гонку в случае выхода США из иранской сделки

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в случае выхода США из соглашения по иранскому атому может начаться новая ядерная гонка. Об этом сообщает Reuters.

«Сложилась почти трагическая ситуация: единственное действующее соглашение по предотвращению распространения ядерного оружия находится под угрозой, — пожаловался Габриэль, — причем как раз в то время, когда другие страны, такие как Северная Корея, обзаводятся ядерным оружием, и нам больше, чем когда-либо, нужны такие договоренности».

По словам министра, Берлин согласен с Вашингтоном в том, что Иран продолжает проводить подрывную политику в регионе. «Однако я убежден, что ни нестабильная ситуация в регионе, ни поведение Ирана не улучшатся, если ядерная сделка будет разорвана, — отметил Габриэль, добавив, что отказ от соглашения продемонстрирует всем бессмысленность дипломатических усилий. — Поскольку ни у кого не останется иллюзий, что международные переговоры чего-нибудь стоят, и достигнутая сделка не будет вскоре разорвана».

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В среду, 19 сентября, выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран обещает не нарушать первым ядерную сделку. «Будет очень жаль, если это соглашение пойдет прахом из-за безответственных новичков в мире политики: мир лишится замечательной возможности», — сказал он. Иранский президент также пообещал, что в случае нарушения договора любой стороной Иран будет действовать твердо и решительно.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода ополченцев. По его утверждению, власти Ирана оказывают разноплановую поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США».

Иран и шестерка международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли в середине июля 2015 года договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали СВПД. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.