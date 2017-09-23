Трамп пообещал разобраться с «коротышкой с ракетой»

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». Об этом сообщает The Hill.

Американский лидер добавил, что принять меры относительно КНДР должны были предыдущие президенты США. «С Человеком-ракетой должно было быть покончено давным-давно. Мы не можем позволить всяким психам запускать свои ракеты направо и налево», — сказал он.

«Разделаться с ним необходимо было еще Клинтону или Обаме», — указал Трамп. «Но это придется сделать мне, потому что мы должны сделать это. Коротышка с ракетой, мы действительно это сделаем, поскольку у нас нету выбора», — заявил американский президент.

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Ранее в пятницу Трамп написал в своем Twitter, что Ким Чен Ын находится не в своем уме. «Северокорейский Ким Чен Ын, очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к голоду и убийству собственных людей», — сказано в твите Трампа. Президент США добавил, что лидеру КНДР придется столкнуться с «беспрецедентными сложностями».

22 сентября Ким Чен Ын счел речь Трампа с трибуны Генассамблеи ООН о возможности полного уничтожения Северной Кореи объявлением войны Пхеньяну. За день до этого министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа «собачьим лаем».

19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа».